На месте мусорного полигона в Самосырово появятся электростанция и два зеленых холма

В Казани началась рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Самосырово» на Мамадышском тракте. Проект прошел все необходимые экспертизы, на проведение работ выделено более 875 млн рублей. Планируется, что уже к ноябрю-декабрю 2023 года здесь появятся два зеленых холма, по аналогии с проектом на Самосыровской свалке, и электростанция, которая будет работать на газе, выделяющемся от разлагающихся отходов.

«Мы продолжаем работу по улучшению экологического каркаса нашего города. В наших планах завершить проект на полигоне „Самосырово“ через два года. На сегодняшний день здесь 1 млн тонн мусора. При этом он несортированный, поэтому мы организуем здесь дегазацию и реализуем первый в Татарстане проект подобной электростанции», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин, оценивший ход работ.

Он подчеркнул, что работы по улучшению экологической ситуации в городе ведутся не только на мусорных свалках, но и на иловых полях.

Холмы мусора срежут, а мусор с землей переместят и накроют геомембраной и геоматом. Это позволит уже к концу работ получить зеленую парковую зону, по которой можно будет прогуливаться, даже не догадываясь, что ранее здесь был мусорный полигон. Между двумя холмами появится электростанция, которая будет работать на газе, выделяющемся от разложения отходов, рассказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Мусор гниет, вырабатывается газ, преимущественно метан. Он опасен и наносит вред окружающей среде. Поэтому мы решили сделать здесь принудительную дегазацию. Мы провели исследование и выяснили, что запаса газа на полигоне достаточно для того, чтобы построить электростанцию. Будут установлены компрессоры, которые будут собирать газ и отправлять на станцию», — пояснил он.

По его словам, расчетная мощность планируемой электростанции — 1,5 киловатт в час. На такой мощности она сможет работать около 15 лет.

На данный момент работы только начались, они находятся на первом этапе: рабочие срезают грунт мусорного холма до уровня основного грунта.

Напомним, что ранее подобный проект был реализован на Самосыровской свалке, недалеко от этого полигона. Теперь там зеленый холм, усаженный неприхотливыми к условиям деревьями и кустарниками.