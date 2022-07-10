На месте крушения теплохода под Казанью установили белый бакен для безопасности судов
Водолазы завершили осмотр места крушения теплохода на Волге под Казанью, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В результате происшествия катер перевернулся вверх дном. Днище находится на урезе воды. Глубина в месте погружения порядка 4 метров.
Водолазы обследовали рубку и судно. Погибших и пострадавших не обнаружено. На месте установлен сигнальный фонарь.
Кроме того, представители Казанского района водных путей и судоходства ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» во избежание столкновений установили в районе происшествия белый бакен с чëрным крестом.