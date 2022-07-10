На месте крушения теплохода под Казанью установили белый бакен для безопасности судов

Водолазы завершили осмотр места крушения теплохода на Волге под Казанью, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате происшествия катер перевернулся вверх дном. Днище находится на урезе воды. Глубина в месте погружения порядка 4 метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Водолазы обследовали рубку и судно. Погибших и пострадавших не обнаружено. На месте установлен сигнальный фонарь.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, представители Казанского района водных путей и судоходства ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» во избежание столкновений установили в районе происшествия белый бакен с чëрным крестом.