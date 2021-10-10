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Ру Тат
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10 октября 2021  11:06
Полина Шевчук

На месте крушения самолета под Мензелинском работают следователи и прокуратура

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На место крушения самолета под Мензелинском выехал Камский транспортный прокурор.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – пояснили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прибыли следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Они совместно с прокурорами выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что под Мензелинском рухнул самолет, на борту которого находились 22 человека. По предварительным данным, шесть человек погибли. 

#Прокуратура РТ #крушение самолета #Авиакатастрофа в Мензелинске
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