На месте крушения самолета под Мензелинском работают следователи и прокуратура

На место крушения самолета под Мензелинском выехал Камский транспортный прокурор.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – пояснили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прибыли следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Они совместно с прокурорами выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что под Мензелинском рухнул самолет, на борту которого находились 22 человека. По предварительным данным, шесть человек погибли.