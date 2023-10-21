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На месте гибели ребенка в Салават Купере организовали мемориал памяти
В ЖК «Салават Купере-2» в Казани местные жители организовали мемориал в память о погибшем накануне ребенке.
К подъезду, у которого обнаружили тело ребенка, местные принесли игрушки, сладости и цветы.
Напомним, трагедия произошла вчера вечером у дома 17 по Ильгама Шакирова. Трехлетний мальчик выпал с общего балкона многоэтажки с высоты 17-го этажа.
Расследованием происшествия занимаются сотрудники прокуратуры.
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