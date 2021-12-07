На месте, где девочка погибла под колесами трамвая, создали стихийный мемориал

В Казани на улице Гвардейской, где накануне 11-летняя девочка погибла под колесами трамвая, организовали стихийный мемориал. Неравнодушные жители города принесли детские игрушки и закрепили их на ограждении.

Фото: © Павел Климчак / ИА «Татар-информ»

Как стало известно ИА «Татар-информ», девочка торопилась в детскую поликлинику и решила срезать, пробежав по дороге.

Ранее агентство сообщало о том, что после гибели девочки под колесами трамвая в Казани возбудили уголовное дело. Момент аварии попал на видео.