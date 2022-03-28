На месте ДТП под Нижнекамском отобраны пробы снега и почвы

Экологи отобрали пробы снега и почвы на месте ДТП с участием бензовоза под Нижнекамском, чтобы расчитать ущерб, нанесенный окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Сегодня в Закамское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ поступило сообщение от диспетчера об аварии на Южной автодороге в Нижнекамском районе. В кювет опрокинулся бензовоз, произошел разлив топлива. Инспекторы совместно с отделом обеспечения экологического надзора выехали на место ДТП», — сказано в сообщении.

Был произведен отбор проб, в том числе и самого топлива. В результате аварии пострадавших нет. К месту ДТП прибыл топливозаправщик, чтобы перекачать топливо из опрокинувшегося бензовоза.