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Ру Тат
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Строительство
2 марта 2022  16:46
Эльза Кузнецова

На месте бывшего роддома в Менделеевске появится креативное пространство

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На месте бывшего роддома в Менделеевске создадут креативное пространство для молодежи. Для этого был изучен опыт создания подобных центров в Казани. Разработкой занялись специалисты из Москвы. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«Участок на месте бывшего роддома предоставлен компании „Аммоний“. Мы изучили опыт работы Центра современной культуры „Смена“ в Казани и планируем создание современного арт-пространства, которое станет визитной карточкой молодежной политики нашей территории. Это будет замечательный объект со всем необходимым благоустройством. Московские специалисты и эксперты сейчас занимаются разработкой концепции», — рассказал спикер.

По словам руководителя района, в ближайшее время широкой общественности будут представлены концептуальные решения. 

Помимо этого, в здании полиции, в котором до 2015 года размещалось учебное заведение и которое сейчас пустует, также планируется создание культурного центра. «Это не сиюминутная задача, но в любом случае мы должны избавляться от старого и создавать новое», — отметил Беляев.

#менделеевский район
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