На месте бывшего роддома в Менделеевске построят Центр активного долголетия

В Менделеевске планируется открытие Центра активного долголетия, его планируется создать на месте бывшего роддома. Об этом на итоговом деловом понедельнике сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Эту инициативу поддержал Президент РТ Рустам Минниханов. Проект будет реализован при поддержке Фонда моногородов. Здесь появятся коворкинг-центр, бассейн, баня, спортзал и спортивные площадки.

«Центр нужен, чтобы [представители] старшего поколения могли позаниматься спортом, сходить в бассейн, отдохнуть и пообщаться», — отметил спикер.

Здание бывшего роддома было демонтировано в конце прошлого, 2021 года. Его планировали снести еще в ноябре 2019-го. Но так как сооружение принадлежало Государственному жилому фонду, а земля — муниципалитету, возникли споры о том, кто должен демонтировать здание.

Руководство Менделеевска обратилось к Президенту РТ, после чего сооружение безвозмездно передали муниципалитету, который решил снести здание за счет местного бюджета.