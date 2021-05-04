На мероприятиях, посвященных Дню Победы, в РТ увековечат память Бориса Кузнецова

В Татарстане на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, увековечат память Бориса Кузнецова, ушедшего из жизни в прошлом году. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«У нас есть целый объем мероприятий по увековечиванию памяти Бориса Кузнецова, в том числе и на мероприятиях по всей республике, которые будут проходить в честь Дня Победы в этом году», — сообщила спикер.

Она подчеркнула, что в работе находится бюст Кузнецова и мемориальная табличка, которые установят в скором времени.

Напомним, что Герой Совесткого Союза Борис Кузнецов ушел из жизни 12 ноября 2020 года. Он до последних дней активно участвовал в ветеранском движении и занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.