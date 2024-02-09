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На мероприятия в Национальную библиотеку РТ ежедневно приходят до 8 тыс. человек
В Татарстане сегодня создана вся необходимая инфраструктура, чтобы люди могли с комфортом посещать театры, музеи, выставки. И изменения в сознании людей, которые произошли в том числе благодаря нацпроекту «Культура», позволили повысить спрос на культурные мероприятия. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании экспертного клуба «Волга».
«У нас на мероприятия в Национальную библиотеку приходят до 8 тыс. человек в день. Вы можете себе представить, что в библиотеку в день приходят 8 тыс.? В самые скромные дни — 2 тыс. Если есть достойная инфраструктура, в которую встроены негосударственные институции, — это залог того, что <...> среда будет функционировать. Конечным итогом будет повышение ценностного статуса», — подчеркнула Ирада Аюпова.
Министр также отметила, что сегодня государство продемонстрировало свое отношение к культуре, возводя ее в ранг государственного приоритета — нацпроекта. По ее мнению, это лишний раз доказывает, что культура — не та область, которая оценивается по остаточному принципу, а амбициозно развивающаяся сфера экономики. По ее словам, часто люди ищут образец для подражания на стороне, но культура призвана разрушить эти границы.
«Основная миссия нацпроекта в том, чтобы еще раз напомнить, что Россия — страна возможностей. Обращение к корням — это база для подлинного патриотизма», — заключила глава Минкультуры РТ.
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