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На мероприятия по патриотическому воспитанию в бюджете РТ предусмотрено 10 млн рублей
На реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию в бюджете Татарстана на 2024 – 2026 годы предусмотрено 10 млн рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
В целом доходная и расходная части консолидированного бюджета Татарстана на 2024 год прогнозируются в объеме 451,7 млрд рублей. Доходы и расходы бюджета республики на следующий год ожидаются в размере по 383,9 млрд рублей, рассказала спикер.
По словам Анфимовой, сумма поступлений налога на прибыль в 2024 году заложена в объеме 112,8 млрд рублей. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет республики в следующем году запланировано в сумме 137,5 млрд рублей, в бюджет – 96,4 млрд рублей.
Прогноз поступлений акцизов в консолидированный бюджет составляет 43 млрд рублей, в бюджет – 41,4 млрд рублей.
Налог на имущество организаций в следующем году ожидается в размере 39,1 млрд рублей. Неналоговые доходы консолидируемого бюджета должны составить 22,4 млрд рублей, бюджета РТ – 17,3 млрд рублей.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета учтены на 2024 год в сумме 51,7 млрд рублей, из них субсидии составляют 44,9 млрд рублей, субвенции – 4,1 млрд рублей.
«Все бюджеты муниципальных образований прогнозируются бездефицитными. Параметры расходов на социальную сферу свидетельствуют о динамике ежегодного роста этой позиции. Продолжится распределение расходов по государственным программам. Охват расходов бюджета программами в среднем составляет 90,1%», – отметила замминистра финансов.
В профильных комитетах парламента началось обсуждение законопроекта «О бюджете РТ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
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