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Происшествия 19 марта 2025 10:14

На Меридианной в Казани школьник попал под колеса каршеринга

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Возле дома №5 на Меридианной улице в Казани водитель каршеринга сбил девятилетнего школьника. ДТП произошло накануне, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

«18 марта водитель арендованного автомобиля напротив дома №5 на улице Меридианной, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на девятилетнего ребенка. По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение для осмотра», – сообщил командир полка ДПС ОГИБДД УМВД Казани подполковник полиции Дамир Мингазов.

В ведомстве отметили, что за два месяца текущего года в Казани произошло 13 ДТП с участием несовершеннолетних. В них пострадали 14 детей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей напомнить детям правила дорожного движения и внимательно следить за ними во время весенних каникул, чтобы предотвратить несчастные случаи.

#в казани сбили ребенка
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