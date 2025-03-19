На Меридианной в Казани школьник попал под колеса каршеринга

Возле дома №5 на Меридианной улице в Казани водитель каршеринга сбил девятилетнего школьника. ДТП произошло накануне, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

«18 марта водитель арендованного автомобиля напротив дома №5 на улице Меридианной, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на девятилетнего ребенка. По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение для осмотра», – сообщил командир полка ДПС ОГИБДД УМВД Казани подполковник полиции Дамир Мингазов.

В ведомстве отметили, что за два месяца текущего года в Казани произошло 13 ДТП с участием несовершеннолетних. В них пострадали 14 детей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей напомнить детям правила дорожного движения и внимательно следить за ними во время весенних каникул, чтобы предотвратить несчастные случаи.