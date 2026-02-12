news_header_top
Общество 12 февраля 2026 16:46

На медпомощь по ОМС в 2026 году выделили почти на 10% больше средств, чем в прошлом

На медпомощь по ОМС в 2026 году выделено 4,8 трлн рублей, что на 9,6% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет пресс-служба Минздрава России со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Буквально перед началом 2026 года правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам Российской Федерации… В 2026 году объем такой помощи оценивается за счет средств обязательного медицинского страхования в 4,8 трлн рублей, это на 9,6% выше, чем в 2025 году», – рассказала вице-премьер.

#минздрав рф #омс #федеральные средства
