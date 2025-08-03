На маяке в Тасмании нашли бутылку с посланием, написанным 122 года назад

Маляр Брайан Берфорд нашел в Тасмании бутылку с таинственным посланием, которое было написано в 1903 году. Бутылка найдена на маяке Кейп-Бруни. Берфорд наткнулся на нее во время планового обслуживания маяка, сообщает The Guardian.

Мужчина работал наверху маяка, держа в руках фонарь. Разбираясь с ржавчиной и коррозией, маляр просунул руку в полость стены и заметил блеск – это и была та самая бутылка. Берфорд вытащил ее – бутылка оказалась запечатана пробкой и покрыта битумом. Тогда работник обратился за помощью к реставраторам Тасманийского музея.

Реставраторы аккуратно извлекли письмо и несколько дней его расшифровывали. Как выяснилось, автор текста подробно описал на двух листах модернизацию маяка. Причем модернизировали его как раз в 1903-м.

Теперь это письмо планируют выставить для широкой публики в ближайшее время.