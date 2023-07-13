На матче за Суперкубок России в Казани ожидается аншлаг

В матче за Суперкубок России по футболу в Казани ожидается аншлаг. Об этом заявила руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.

В кассах и местах продаж практически не осталось билетов на игру, которая пройдет на казанском стадионе «Ак Барс Арена». По прогнозам на матч может прийти около 42 тысяч зрителей.

При этом отмечается, что на двух фанатских секторах стадиона «Ак Барс Арена» будут располагаться болельщики двух претендентов на трофей – «Зенита» и ЦСКА.

Напомним, встреча за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани. Матч между «Зенитом» и ЦСКА начнется 15 июля в 17:00 по мск.