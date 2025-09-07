На матче сборных России и Катара в Эр-Райяне ожидается 600 российских болельщиков

Фото: rfs.ru

Сегодня, 7 сентября подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу против сборной Катара.

Встреча между национальными командами пройдет на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне (Катар). Начало матча – 18:15 мск.

Известно, что несмотря на удаленность проведения встречи на матче будет присутствовать около 600 российских болельщиков.

На матче Россия – Катар назначена судейская бригада арбитров из Ирака.

Главный судья – Юсиф Саид Хасан, ассистенты – Акрам Али Джаббар и Хуссейн Фалах Маншид. Резервный арбитр - Мохаммед Ибрагим Саад (Бахрейн). ВАР – Ахмед Кадим Кати (Ирак), АВАР – Каррар Абдул Маджид Карим (Ирак).

В рейтинге ФИФА сборная Катара занимает 53-е место, Россия – 35-е..

Сборная Катара двукратный победитель Кубка Азии — в 2019 и 2023 годах.

В истории противостояния Россия и Катар встречались четыре раза в товарищеских матчах.

В 1996 году россияне победили катарцев со счетом 5:2. В 2011 году соперники сыграли вничью (1:1). А в ноябре 2016-го катарцы оказались сильнее (2:1). Последняя встреча прошла в сентябре 2023 года и завершилась вничью – 1:1.

Накануне, 4 сентября, российская команда встречалась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» с Иорданией. Матч завершился вничью (0:0).

Напомним, указом Международной федерацией футбола ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций УЕФА сборная России отстранена от участия во всех международных соревнованиях.