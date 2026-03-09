На матче «Рубина» показали малоизвестного Джалиля – атлета, гиревика и лыжника

Фото: © директор музея-квартиры Мусы Джалиля Ленария Муслюмова

На стадионе «Ак Барс Арена» во время матча футбольного клуба «Рубин» состоялась необычная презентация. Передвижная выставка Национального музея РТ, приуроченная к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля, представила легендарного поэта в неожиданном амплуа – как профессионального атлета и приверженца здорового образа жизни. Об этом сообщает директор музея-квартиры Мусы Джалиля Ленария Муслюмова.

Малоизвестные факты биографии показывают, что Муса Джалиль был физически очень развит: он виртуозно жонглировал двухпудовыми гирями, регулярно практиковал обливание ледяной водой, занимался плаванием и совершал лыжные прогулки в одной майке.

Фото: © директор музея-квартиры Мусы Джалиля Ленария Муслюмова

Об этом в своих дневниках пишет друг Джалиля композитор Назиб Жиганов. Он вспоминал, как зимой 1941 года, перед отъездом друга на Волховский фронт, застал его за закаливанием в квартире на улице Горького.

«Передо мной стоял крепыш, мускулистый с бронзовым отливом тела, – пишет Жиганов. – Я попытался ущипнуть его. Ничего из этого не вышло».

Сам поэт объяснял восхищенному другу, что человеку важно развивать не только дух, но и тело, поскольку в будущем такая подготовка обязательно пригодится.

Организаторы подчеркнули, что выбор футбольного стадиона для выставки не случаен. Коллаборация спорта и литературы призвана показать: наследие Джалиля – это не только музейные экспонаты, но и живой пример силы и воли, понятный самой широкой аудитории.