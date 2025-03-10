На матче «Рубина» и «Спартака» развернули самый длинный шарф в истории российского спорта

Фото: rubin-kazan.ru

На матче 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (9 марта, 2:1) был развернут самый длинный шарф болельщиков в истории российского спорта.

«Шарф длиной 541 метр был развернут по периметру трибун стадиона «Ак Барс Арена», символизируя объединение и сплоченность болельщиков вокруг «Рубина». В акции приняло участие более 700 человек. По итогам акции был зафиксирован результат в Книге рекордов России – «Самый длинный составной шарф болельщика в России». Официальный результат составил 541,4 метра», – написано в заявлении пресс-службы «Рубина».

Отметим, что по окончании матча шарф был доставлен на производство для изготовления лимитированной коллекции памятных шарфов и дальнейшей продажи в магазине ФК «Рубин» с благотворительной целью. Приобрести фрагмент рекордного шарфа можно будет с 10 марта по цене 541 рубль.

Как сообщает также пресс-служба «Рубина», на вырученные средства будет приобретен спортивный инвентарь в Казанскую школу-интернат №11.