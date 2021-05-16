На матче «Рубин» – «Ротор» ожидается до 12 тысяч зрителей

Последний матч футбольного сезона РПЛ в Казани между местным «Рубином» и волгоградским «Ротором» может собрать до 12 тысяч болельщиков. Такие данные были обнародованы сегодня в ходе предматчевого совещания с участием представителей клубов, РФС, органов правопорядка и телевещателя.

Если последняя домашняя игра казанского клуба соберет более 10 тысяч зрителей, то матч «Рубин» – «Ротор» станет вторым по посещаемости в Казани в этом сезоне. Наибольшее количество зрителей в этом чемпионате РПЛ в столице Татарстана было зафиксировано 20 сентября 2020 года на игре 8-го тура «Рубин» – «Спартак» (0:2). Тогда матч посетили 18465 человек.

Второй пока по посещаемости матч в Казани – это игра 21-го тура «Рубин» – «Зенит» (2:1), когда на «Ак Барс Арене» присутсвовали 9211 человек.

Встреча «Рубин» – «Ротор» пройдет сегодня, 16 мая, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры в 14:00. Напомним, что казанский клуб занимает 4-е место в чемпионате России.