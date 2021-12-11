news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
11 декабря 2021  13:30
Арсений Каримов

На матче «Крылья Советов» — «Рубин» болельщиков угостят чак-чаком

news_top_970_100

На стадионе в Самаре на матче между «Крыльями Советов» и «Рубином» болельщиков угостят чак-чаком, а также предложат им горячий чай и пледы. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте самарского клуба.

«Угостим чак-чаком на матче #КрыльяРубин. Вкуснейшее лакомство — в точке питания у сектора С120. Также там можно будет согреться горячим чаем, а в клубные термокружки можем налить кипятка. Также можно взять плед под депозит», — сказано в посте.

Кроме того, на матче будет предусмотрена новогодняя программа: визит Деда Мороза и Снегурочки и выступление духового оркестра.

Напомним, что матч между «Крыльями Советов» и «Рубином» начнется сегодня в 14.00.

#фк рубин #фк крылья советов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное