На стадионе в Самаре на матче между «Крыльями Советов» и «Рубином» болельщиков угостят чак-чаком, а также предложат им горячий чай и пледы. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте самарского клуба.

«Угостим чак-чаком на матче #КрыльяРубин. Вкуснейшее лакомство — в точке питания у сектора С120. Также там можно будет согреться горячим чаем, а в клубные термокружки можем налить кипятка. Также можно взять плед под депозит», — сказано в посте.

Кроме того, на матче будет предусмотрена новогодняя программа: визит Деда Мороза и Снегурочки и выступление духового оркестра.

Напомним, что матч между «Крыльями Советов» и «Рубином» начнется сегодня в 14.00.