На матче «Ак Барса» в Казани болельщице в лицо прилетела шайба

Вчера на хоккейном мачте «Ак Барса» и минского «Динамо» в «Татнефть Арене» шайба прилетела прямо в глаз одной из зрительниц.

Видео с кадрами того, как медики оказывают девушке медицинскую помощь, появилось в местных телеграм-каналах. Очевидцы сообщают, что после этого девушку увели в подтрибунное помещение. Предварительно, шайба попала девушке прямо в глаз.