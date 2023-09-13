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На матче «Ак Барса» в Казани болельщице в лицо прилетела шайба
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Вчера на хоккейном мачте «Ак Барса» и минского «Динамо» в «Татнефть Арене» шайба прилетела прямо в глаз одной из зрительниц.
Видео с кадрами того, как медики оказывают девушке медицинскую помощь, появилось в местных телеграм-каналах. Очевидцы сообщают, что после этого девушку увели в подтрибунное помещение. Предварительно, шайба попала девушке прямо в глаз.
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