На матче «Ак Барса» пройдет автограф-сессия с бойцом UFC Ринатом Фахретдиновым

Перед матчем «Ак Барс» – СКА на «Татнефть Арене» в Казани состоится автограф-сессия с первым татарином в UFC Ринатом Фахретдиновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ринат Фахретдинов по прозвищу «Гладиатор» – боец смешанных единоборств UFC в полусреднем весе. Он является чемпионом GFC, чемпионом Москвы по боевому самбо и панкратиону, а также чемпионом мира по боевому самбо среди силовых структур.

Пресс-служба казанского клуба заботится о том, чтобы все желающие смогли получить автографы, поэтому просит болельщиков прийти на арену заранее. Начало матча – в 19:30 мск.