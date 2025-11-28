news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 28 ноября 2025 12:11

На матче «Ак Барса» пройдет автограф-сессия с бойцом UFC Ринатом Фахретдиновым

Читайте нас в
Телеграм

Перед матчем «Ак Барс» – СКА на «Татнефть Арене» в Казани состоится автограф-сессия с первым татарином в UFC Ринатом Фахретдиновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ринат Фахретдинов по прозвищу «Гладиатор» – боец смешанных единоборств UFC в полусреднем весе. Он является чемпионом GFC, чемпионом Москвы по боевому самбо и панкратиону, а также чемпионом мира по боевому самбо среди силовых структур.

Пресс-служба казанского клуба заботится о том, чтобы все желающие смогли получить автографы, поэтому просит болельщиков прийти на арену заранее. Начало матча – в 19:30 мск.

#Ринат Фахретдинов #самбо
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

27 ноября 2025