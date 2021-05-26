На матчах чемпионатов Татарстана по футболу работают около 70 судей

В обойме федерации футбола Татарстана на данный момент находится порядка 70 судей, которые работают на матчах чемпионатав и первенств республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель председателя федерации футбола РТ, руководитель судейско-инспекторского комитета Радик Ахмадуллин.

«Назначение судей идет от их возможностей, так как они обслуживают игры и соревнований всероссийского масштаба. В нашей обойме около 70 судей. На матчи чемпионата и Кубка Татарстана мы стараемся назначать самых опытных специалистов», – отметил Ахмадуллин.

Зампредседателя федерации футбола РТ, который ранее сам судил матчи РПЛ и Кубка России, а ныне работает в качестве делегата на матчах премьер-лиги, призвал менее критично относиться к судьям, потому что ошибки в спортивном судействе, в любом случае, неизбежны. Даже система видеопомощи арбитрам (VAR), которая была введена в большинстве крупнейших футбольных лиг мира, до конца не исключает возможность ошибки.

Татарстан, по словам Ахмадуллина, представлен на всероссийских мужских соревнованиях шестью арбитрами, один из которых судит матчи РПЛ в качестве помощника судьи – это казанец Наиль Сейфетдинов. Кроме того, в республике работает футбольный рефери Надежда Горинова, которая стала арбитром ФИФА.