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На главную ТИ-Спорт 7 марта 2025 17:15

На матч «Рубин» - «Спартак» реализовано более 15 тысяч билетов

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По информации Metaratings.ru на матч «Рубин» – «Спартак» реализовано более 15 тысяч билетов. Напомним, встреча состоится 9 марта в Казани и начнется в 19:30 по мск.

Отметим, что для «Рубина» этот матч станет первым домашним в 2025 году.

Казанский клуб после 19 туров располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 26 очками.

«Спартак» идет вторым в чемпионате с 40 очками. Победная серия «красно-белых» на данный момент составляет семь матчей.

#фк рубин #фк спартак #футбол
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