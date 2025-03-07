По информации Metaratings.ru на матч «Рубин» – «Спартак» реализовано более 15 тысяч билетов. Напомним, встреча состоится 9 марта в Казани и начнется в 19:30 по мск.

Отметим, что для «Рубина» этот матч станет первым домашним в 2025 году.

Казанский клуб после 19 туров располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 26 очками.

«Спартак» идет вторым в чемпионате с 40 очками. Победная серия «красно-белых» на данный момент составляет семь матчей.