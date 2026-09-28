На матч Россия - Иран реализовано 35 000 билетов

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже завтра в Казани пройдет товарищеский матч между сборными России и Ирана. А сегодня министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал, сколько билетов уде реализовано на эту встречу:

«На сегодняшнее утро в продаже оставалось всего четыре тысячи билетов при коммерческой вместимости 39 000. А также раскрою сюприз - мы договорились с РФС, что после игры на стадионе выступит Александр Серов», - сказал Леонов.

Матч Россия - Иран пройдет на «Ак Барс Арене» 29 сентября. Начало встречи в 19:00.