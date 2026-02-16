На Масленице в Елабуге с часовым концертом выступит группа «Бурановские бабушки»

Хедлайнером Масленицы в Елабуге в этом году станет группа «Бурановские бабушки». Они выступят с часовым концертом на сцене рядом с Шишкинскими прудами. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор «Купеческого городка» в Елабужском районе Эльмира Туканова.

«Программа мероприятий Масленицы начнется в 10 утра, в 11 будет торжественное открытие, концерт "Бурановских бабушек", традиционное сожжение чучела и ярмарка», – сообщила она.

В программе праздника также мастер-классы по приготовлению цветных блинов, кастомизации шопперов с русским национальным орнаментом, конкурс костюмов, а также конкурс туристических сувениров, добавила Туканова.