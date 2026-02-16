news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 февраля 2026 15:20

На Масленице на Высокой горе сожгут пятиметровое чучело

Читайте нас в
Телеграм
На Масленице на Высокой горе сожгут пятиметровое чучело
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Центральной площадкой празднования Масленицы на Высокой горе станет деревня Дубьязы. Подготовлена богатая программа, кульминацией которой станет сжигание огромного чучела. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал организатор мероприятия Александр Шмагин.

«Масленица будет оформлена в русском народном стиле. Мы хотим смешать современный фолк со старинными русскими традициями. Центральным событием станет сжигание пятиметрового чучела ближе к 16:00», – отметил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также на площадке будут размещены пятиметровые самовар и матрешка, с которыми можно будет сфотографироваться. Интересным событием обещают стать показательные кулачные бои, где 30 профессиональных спортсменов сразятся на арене из сена, добавил Шмагин.

#масленица #Высокогорский район рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
Послесловие к «Мирасу»: чем запомнился XI фестиваль татарской музыки имени Жиганова

Послесловие к «Мирасу»: чем запомнился XI фестиваль татарской музыки имени Жиганова

15 февраля 2026