На Масленице на Высокой горе сожгут пятиметровое чучело

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Центральной площадкой празднования Масленицы на Высокой горе станет деревня Дубьязы. Подготовлена богатая программа, кульминацией которой станет сжигание огромного чучела. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал организатор мероприятия Александр Шмагин.

«Масленица будет оформлена в русском народном стиле. Мы хотим смешать современный фолк со старинными русскими традициями. Центральным событием станет сжигание пятиметрового чучела ближе к 16:00», – отметил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также на площадке будут размещены пятиметровые самовар и матрешка, с которыми можно будет сфотографироваться. Интересным событием обещают стать показательные кулачные бои, где 30 профессиональных спортсменов сразятся на арене из сена, добавил Шмагин.