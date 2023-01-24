На мартовском форуме в Казани обсудят экономику строительства в историческом центре

15-16 марта в Казани пройдет Международный форум РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре. Проведение форума сегодня на коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ анонсировал глава ведомства Марат Айзатуллин.

Участники форума обсудят экономическую активность на исторических территориях, ограничения и возможности территорий, секрет успеха состоявшихся проектов развития, риски девелоперов при строительстве в историческом центре. На форуме также будут представлены методики проектирования и сохранения идентичности, которыми пользуются в регионах.

Основной задачей форума является сбор и анализ лучших российских и зарубежных практик и кейсов в этой сфере. Особое внимание планируется уделить строительным материалам, которые используются при строительстве на исторических территориях.

В рамках форума пройдет панельная дискуссия «Исторический центр как инвестиция: вызовы и ограничения», а также шесть крупных сессий. Кроме того, программой форума предусмотрено проведение международного конкурса «Лучшие практики развития исторических территорий».

Участие в форуме для представителей профильных сфер бесплатное.

