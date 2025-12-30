На маршруте Казань – Васильево в праздники запустят «Магический экспресс»

Тематические пригородные поезда будут курсировать по Горьковской железной дороге в новогодние праздники. В Татарстане по маршруту Казань – Васильево – Казань запустят «Магический экспресс», сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«На маршрутах Нижний Новгород – Семенов в Нижегородской области, Киров – Бумкомбинат в Кировской области и Казань – Васильево в Татарстане будет курсировать "Магический экспресс", полный волшебства и тайн, любимых сказочных героев и новогодних сюрпризов», – говорится в сообщении.

Кроме того, из Нижнего Новгорода в Арзамас будет ходить «Рождественский поезд» на паровозной тяге. Пассажиров ретропоезда ждут театрализованные представления, встречи с героями сказок, мастер-классы, игры и познавательная программа об истории Арзамаса.

По Нижегородской области также будет курсировать пригородный туристский электропоезд «В Простоквашино». Он отвезет пассажиров в деревню из одноименного советского мультфильма, а также «К Морозко», который доставит гостей в Поветлужье, где живет герой русского эпоса, покровитель ремесленников Морозко – сын Деда Мороза.

Новогодний ретропоезд на паровозной тяге будет ходить по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный. Его пассажиры посетят Историко-художественный музей, Музей граненого стакана, экспозиции «Династия Мальцовых», примут участие в мастер-классе по декорированию тарелки и пешеходной экскурсии по Гусь-Хрустальному.