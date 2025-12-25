На маршруте Казань – Ижевск запустят новые современные шестивагонные поезда

В первом полугодии 2026 года планируется обновить подвижной состав на одном из востребованных маршрутов – Казань – Ижевск. На этом направлении будут курсировать шестивагонные электропоезда ЭП3Д. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«Эти поезда будут так же оборудованы, как и новые поезда на нижегородском направлении. С 1 января этого года на маршруте Казань – Нижний Новгород начали курсировать современные электропоезда серии ЭП3Д в четырехвагонном исполнении», – сказал он.

Их вагоны оборудованы более эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Под каждым трехместным диваном установлены розетки для зарядки гаджетов, отметил гендиректор компании.

Кроме того, по его словам, электропоезд оборудован специальными местами для проезда маломобильных групп населения. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу.

«Этот электропоезд мы собственными силами доработали вместе с Горьковской железной дорогой. Там появились дополнительные багажные полки для перевозки крупногабаритного багажа. Для перевозки детей есть специальный вагон с детскими зонами, манеж – для маленьких детей. Установлены дополнительные столики в каждом купе. Имеется барная зона, где можно приобрести, например, кофе», – подчеркнул Ахметшин.

Он заметил, что в прошлом году такие электропоезда перевозили участников саммита БРИКС.

В этом году заменен тип подвижного состава у поездов № 6755/6756 – Ижевск – Нижнекамск и № 6758/6757 Нижнекамск – Ижевск. Вместо цельнометаллического вагона курсируют рельсовые автобусы серии РА2 и РА3 в двухвагонном исполнении.