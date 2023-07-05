На маршруте Казань – Екатеринбург в Татарстане построят 41 надземный пешеходный переход

В Татарстане на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург построят 41 надземный пешеходный переход. 22 сооружения возведут на участке 861–987 км трассы М7, еще 19 построят при реконструкции этой трассы от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Общая длина наименьшего пешеходного перехода с лестничными сходами составляет 88 метров, наибольшего – 159 метров, ширина прохожей части – 2,25 метра», – рассказал спикер на выездном заседании комитетов Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по экономике, инвестициям и предпринимательству.

От Казани до Нижнекамска четырехполосный участок трассы М7, входящий в маршрут, не требует реконструкции. Здесь строятся 22 надземных пешеходных перехода, которые помогут безопасно пересекать скоростные участки автодороги, отметил Мингазов.

«На всех 22 пешеходных переходах забиты призматические железобетонные сваи. В настоящее время выполняются работы по устройству буронабивных свай, которые завершатся к сентябрю», – уточнил он.

От Набережных Челнов до границы с Башкортостаном маршрут продолжится по трассе М7, участки которой будут расширены до четырех полос. Их протяженность составляет 96 км, заметил начальник ведомства.

«На участках реконструкции ведутся земляные работы и устройство дорожной одежды. Работы по реконструкции развернулись на семи мостах Ик, Сюнь, Мензеля, Брустанка, Ашпалинка, Брылык и Шильнебашка. Мостостроители устраивают фундаменты опор. В июне приступили к сборке металлического пролетного строения моста через реку Мензеля. Такие же работы на мосту через реку Ик планируется начать в августе, а на мосту через реку Сюнь – в ноябре», – подчеркнул он.

В скоростной маршрут Казань – Екатеринбург также войдет строящийся обход Нижнекамска и Набережных Челнов. «Строительство пешеходных переходов, обхода, реконструкция участков дороги позволят увеличить пропускную способность М7 более чем в два раза и обеспечить рост пассажирских и грузовых перевозок», – заключил Мингазов.

Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км, из которых около 300 км пройдет по Татарстану.