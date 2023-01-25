На маршруте Казань – Екатеринбург в РТ началось строительство пешеходных переходов

В Татарстане на трассе М7 «Волга» началось строительство надземных пешеходных переходов. Всего на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург в республике возведут 41 такой переход, 22 из которых появятся на участке с 861 по 987 км, еще 19 построят при реконструкции отрезка дороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.

«Искусственные сооружения помогут безопасно пересекать скоростные участки трассы М7, которые войдут в состав транспортного коридора Казань – Екатеринбург», – говорится в сообщении пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».

Так, на участке автодороги с 861 по 987 км 22 надземных пешеходных перехода возведут в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах. В настоящее время работы ведутся на 10 искусственных сооружениях.

Рабочие приступили к забивке железобетонных свай под опоры пролетных строений, лестничных сходов и лифтовых шахт. Уже забиты 444 сваи. На 16 переходах предусмотрено железобетонное пролетное строение, на шести – металлическое. Остекление выполнят из монолитного поликарбоната.



На объектах также установят перильное ограждение и освещение. Для маломобильных граждан подготовят подъемные платформы, а для слабовидящих пешеходов установят тактильно-рельефные наземные указатели.

Общая длина самого маленького пешеходного перехода с лестничными сходами составит 88 метров, самого большого – 159 метров, ширина прохожей части – 2,25 метра.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»