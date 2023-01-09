На маршруте Казань – Аэропорт введут дополнительные поезда

Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены с 10 января. Кроме того, на этом маршруте изменится порядок курсирования 13 электричек, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Дополнительные пригородные поезда вводятся для улучшения качества обслуживания пассажиров», – пояснили в пресс-службе.

В частности, поезд №6722 из Казани в Аэропорт отправится в 06.35 и прибудет в 7.04. Остановка на новой платформе Южный парк назначена на 6.52.

Электричка №6721 со станции Аэропорт отправится в 8.04, на остановочном пункте Южный парк поезд будет в 8.15, а прибудет в Казань в 8.34.

Поезд №6724 из Казани поедет в 14.50 и будет в аэропорту в 15.19, на Южном парке он остановится в 15.07.

Электричка №6725 сообщением Аэропорт – Казань будет выезжать в 16.40 и прибывать в 17.09. Остановка на платформе Южный Парк запланирована в 16.50.

Кроме того, с 10 января изменится порядок курсирования следующих поездов:

№ 6701 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 6.33, прибудет в 7.06.

№ 6702 сообщением Казань – Аэропорт отправится в 7.27, прибудет в 7.56.

№ 6703 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 8.38, прибудет в 9.07.

№ 6704 сообщением Казань – Аэропорт отправится в 9.20, прибудет 9.49.

№ 6705 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 11.30, прибудет в 11.59.

№ 6706 сообщением Казань – Аэропорт отправится в 12.25, прибудет в 12.54.

№ 6707 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 13.45, прибудет в 14.14.

№ 6708 сообщением Казань – Аэропорт отправится в 15.30, прибудет в 15.59.

№ 6709 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 17.15, прибудет в 17.44.

№ 6710 сообщением Казань – Аэропорт отправится в 18.00, прибудет в 18.29.

№ 6711 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 18.54, прибудет в 19.23.

№ 6712 сообщением Казань – Аэропорт отправится в 19.45, прибудет в 20.14.

№ 6713 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 20.30, прибудет в 20.59.

Изменится также с 10 января расписание пригородного поезда №6421 из Сосновки в Казань. До станции Вахитово он проследует по действующему расписанию и будет там с 7.19 до 7.33. В Казань поезд приедет в 7.40 – на девять минут позже.