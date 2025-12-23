На маршруте Казань – Аэропорт с 1 января увеличат количество электричек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На маршруте Казань – Аэропорт – Казань с 1 января 2026 года будет назначена дополнительная пара поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка №6720 будет отправляться из Казани в 18.39 и прибывать на станцию Аэропорт в 19.08.

Поезд №6727 сообщением Аэропорт – Казань будет выезжать в 19.19 и прибывать в 19.48.

«В связи с вводом дополнительных поездов с 1 января изменится расписание пригородного поезда №6366 Албаба – Казань на участке от станции Юдино до Казани», – отметили в пресс-службе.

В частности, прибытие этого поезда в Казань будет происходить на две минуты раньше – в 18.37.