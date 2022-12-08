На маршруте Казань — Аэропорт назначат дополнительные поезда

Дополнительные поезда на маршруте Казань — Аэропорт будут назначены 17 декабря. В этот день в международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Татар Жыры», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Для доставки гостей на мероприятие вводятся дополнительные пригородные поезда. Они будут следовать без промежуточных остановок», — отметили в пресс-службе.

Так, электричка №7602 сообщением Казань — Аэропорт отправится в 16.05 и прибудет в пункт назначения в 16.25. Поезд №7601 со станции Аэропорт поедет в 21.50 и будет в Казани в 22.10.

Кроме того, 17 декабря пригородный поезд №6713, который отправляется со станции Аэропорт в 20.35 и прибывает на станцию Казань в 21.05, выводится из расписания.