На маршруте из Санкт-Петербурга в Казань открыли новые сервисные МФЗ

На скоростном машруте из Санкт-Петербурга в Казани начали работать две новые многофункциональные зоны сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Одна из зон открыта на трассе М11 «Нева» (75-й км), вторая — на М12 «Восток» (620-й км). Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что на всем протяжении маршрута между городами действуют 30 МФЗ. Ожидается, что до конца года их число увеличится на 10.

«С запуском движения по северному обходу Твери на М11 „Нева“ у автомобилистов появилась возможность проехать 1520 км от Санкт-Петербурга до Казани по М11 „Нева“, ЦКАД и М12 „Восток“, не встретив по пути ни одного светофора, перекрестка или наземного пешеходного перехода», — подчеркнул заместитель председателя Правительства.

Зоны предусматривают разделение потоков движения для грузовиков и легковых авто, автобусную инфраструктуру. Это позволяет обеспечить безопасность водителей и пешеходов на таких объектах.

Строительство М12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.