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Общество 3 апреля 2024 22:44

На маршруте электричек Ижевск — Нижнекамск — Ижевск появится новая остановка

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Начиная с 8 апреля пригородные поезда №6675/6676 Ижевск — Нижнекамск и №6677/6678 Нижнекамск — Ижевск начнут останавливаться на остановочном пункте 6-й километр между станцией Юски и разъездом 4-й километр. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Новая остановка вводится для удобства пассажиров. В результате изменится график движения этих электричек по некоторым станциям.

Подробную информацию по всем маршрутам можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте Пригородной пассажирской компании «Содружество» (sodruzhestvoppk.ru) и по телефону 8-937-625-04-33 (круглосуточно).

#Транспорт #изменение расписания электричек #пригородная пассажирская компания содружество
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