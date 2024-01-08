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На маршруте Аракчино — Верхний Услон перестанет работать судно на воздушной подушке
Судно на воздушной подушке с 9 января прекратит работу на маршруте Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщили в сообществе «Переправа Казань — Верхний Услон» в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с отсутствием судоводителей перевозка пассажиров на линии СВП Аракчино — В.Услон будет прекращена с 9 января 2024 года», — говорится в сообщении.
В этом зимнем сезоне судно на воздушной подушке начало перевозить пассажиров через Волгу 20 декабря прошлого года. Стоимость проезда в одну сторону без багажа — 150 рублей.
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