На марафоне онлайн-хакатонов Digital SuperHero в Казани появились четыре новых тематики

На Всероссийском марафоне онлайн-хакатонов Digital SuperHero, который проходит под эгидой международного форума Kazan Digital Week, в текущем году добавились четыре новых направления. Это цифровая индустрия, цифровые технологии в образовании, медицине и здравоохранении, а также в сельском хозяйстве. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию в РТ Рифкат Минниханов.

«В этом году заявлено десять направлений. Шесть из них были и в прошлом году, добавили четыре новые. Напомню, этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологий. Хотелось бы, чтобы наша площадка была для тех, кто науку внедряет в практику и создает решения», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что в прошлом году в хакатонах поучаствовали более 10 тыс. человек, а общий призовой фонд составил 2,4 млн рублей.

Digital SuperHero — это ежегодный проект для IT-специалистов со всей России. Его цель — обеспечить условия для развития и пилотирования цифровых разработок в бизнесе и госсекторе.

Подробнее о расписании всех хакатонов рассказал министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

«В прошлом году на хакатонах мы увидели высокую востребованность. Было 42 команды-финалиста. Мы рассчитываем на такую же активность и в этом году. Мероприятия будут проходить с мая по сентябрь», — заявил глава Минцифры республики.

Он пояснил, что первое мероприятие в этом году пройдет 27 мая. Это будет питч-сессия, связанная с финтех-проектами, где победители могут получить до полумиллиона рублей на поддержку своих инициатив.

Хакатон, связанный с технологиями в медицине, пройдет с 28 по 30 мая. С 18 по 19 июня состоится мероприятие, посвященное телекоммуникациям, а 9 июля — конкурс для студенческих команд по информационной безопасности.

«Из года в год количество происшествий в области кибербезопасности растет. При этом 80–90% таких преступлений связаны не со взломами, а с социальной инженерией, поэтому нужно быть бдительным», — заметил Хайруллин.



В августе пройдут хакатоны цифровых решений для предприятий, где крупные компании будут искать для себя интересные проекты.

«Мы ставим большую задачу. Компании-лидеры в нашей республике видят повышение производительности труда с помощью цифровых решений», — сообщил глава Минцифры РТ.

Завершится марафон мероприятием DemoDay, где будет разыгран призовой фонд в размере 300 тыс. рублей на развитие проекта.

«Наша задача — привлечение талантливых ребят, чтобы они трудоустраивались на предприятия Татарстана. Я уверен, что итоговая конференция даст возможность еще и обменяться опытом», — заключил Айрат Хайруллин.

Для участия приглашаются команды IT-специалистов, включающие от двух до пяти человек старше 18 лет.