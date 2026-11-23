Фото: Соцсети Ирины Костылевой

Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, сообщила, что на неё написано заявление в полицию. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Мы сейчас едем с Леной на обследование. Поступил звонок из Успенского отделения полиции, мне сказали, что мне необходимо туда приехать, на меня написано заявление. Не знаю, кто подал и на какую тему», — приводит слова Костылевой ТАСС .

Это произошло спустя три дня после отчисления 15-летней Елены Костылевой из академии «Ангелы Плющенко». Согласно приказу, причиной исключения стала клевета со стороны матери фигуристки в адрес главного тренера академии Евгения Плющенко, совладелицы Яны Рудковской, а также других тренеров и учеников школы .

Ранее родители других фигуристов академии жаловались на поведение Ирины Костылевой. Также сообщалось, что Елену лишили ежемесячной стипендии в размере 65 тысяч рублей .