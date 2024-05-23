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Происшествия 23 мая 2024 19:05

На Мамадышском тракте водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком

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На Мамадышском тракте произошло серьезное ДТП с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Как уточнили агентству в городской Госавтоинспекции, авария произошла недалеко от Самосырово. Там столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

Фото: © «Татар-информ»

Удар был такой силы, что легковой автомобиль оказался смят и вылетел в кювет. Прибывшие на место врачи увезли водителя легковушки в больницу.

#дтп в казани
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