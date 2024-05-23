На Мамадышском тракте водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком

На Мамадышском тракте произошло серьезное ДТП с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Как уточнили агентству в городской Госавтоинспекции, авария произошла недалеко от Самосырово. Там столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

Фото: © «Татар-информ»

Удар был такой силы, что легковой автомобиль оказался смят и вылетел в кювет. Прибывшие на место врачи увезли водителя легковушки в больницу.