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На Мамадышском тракте в Казани столкнулись две иномарки, пострадали оба водителя
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Минувшей ночью в Казани произошла авария с двумя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
На пересечении проспекта Победы и Мамадышского тракта столкнулись BMW и Hendai. Последняя получила мощный удар вбок, у BMW оказался смят капот.
По предварительным данным, в результате травмы получили мужчина и женщина, которые сидели за рулем авто.
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