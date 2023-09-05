На Мамадышском тракте в Казани столкнулись две иномарки, пострадали оба водителя

Минувшей ночью в Казани произошла авария с двумя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: © очевидцы

На пересечении проспекта Победы и Мамадышского тракта столкнулись BMW и Hendai. Последняя получила мощный удар вбок, у BMW оказался смят капот.

Фото: © очевидцы

По предварительным данным, в результате травмы получили мужчина и женщина, которые сидели за рулем авто.