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Ру Тат
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Происшествия
13 сентября 2022  13:50
Полина Шевчук

На Мамадышском тракте в Казани под колеса авто попала бабушка, она скончалась в больнице

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Смертельное ДТП произошло сегодня около девяти часов утра на Мамадышском тракте в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Под колеса легковушки Opel попала 70-летняя женщина, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте. После наезда на пешехода в легковушку врезался внедорожник Volkswagen, а в него – Mercedes. 

«Медики скорой помощи забрали пострадавшую в больницу, однако спустя некоторое время женщина скончалась. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.

Напомним, что накануне на улице Осиновская в Казани легковушка насмерть сбила 88-летнюю женщину.
 

 

#сбили насмерть #смертельный наезд на пешехода #ГИБДД Казани
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