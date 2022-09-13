На Мамадышском тракте в Казани под колеса авто попала бабушка, она скончалась в больнице

Смертельное ДТП произошло сегодня около девяти часов утра на Мамадышском тракте в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Под колеса легковушки Opel попала 70-летняя женщина, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте. После наезда на пешехода в легковушку врезался внедорожник Volkswagen, а в него – Mercedes.

«Медики скорой помощи забрали пострадавшую в больницу, однако спустя некоторое время женщина скончалась. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.

Напомним, что накануне на улице Осиновская в Казани легковушка насмерть сбила 88-летнюю женщину.

