news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 3 ноября 2024 10:42

На Мамадышском тракте в Казани ограничили скорость до 60 км/ч

Скопировать ссылку

На участке Мамадышского тракта в Казани будет введено ограничение максимальной скорости 60 км/ч. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Ограничения начнут действовать с 5 ноября на участке тракта от улицы Интернациональной до федеральной трассы М7 «Волга».

Разрешенную скорость снизили в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с наступлением зимнего периода, говорится в сообщении ведомства. Ранее установленные дорожные знаки про ограничение скорости до 80 км/ч будут демонтированы.

#ограничение скорости
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100