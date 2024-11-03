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На Мамадышском тракте в Казани ограничили скорость до 60 км/ч
На участке Мамадышского тракта в Казани будет введено ограничение максимальной скорости 60 км/ч. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.
Ограничения начнут действовать с 5 ноября на участке тракта от улицы Интернациональной до федеральной трассы М7 «Волга».
Разрешенную скорость снизили в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с наступлением зимнего периода, говорится в сообщении ведомства. Ранее установленные дорожные знаки про ограничение скорости до 80 км/ч будут демонтированы.
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