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На Мамадышском тракте в Казани две легковушки столкнулись с КамАЗом
На Мамадышском тракте в Казани произошла массовая авария с участием КамАЗа. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, на съезде в сторону Мамадышского тракта столкнулись Kia, Ford и грузовик. На кадрах видно, как сильно пострадала задняя часть одной из легковушек.
Предварительно, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции. Никто не пострадал.
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