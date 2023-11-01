На Мамадышском тракте в Казани две легковушки столкнулись с КамАЗом

На Мамадышском тракте в Казани произошла массовая авария с участием КамАЗа. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, на съезде в сторону Мамадышского тракта столкнулись Kia, Ford и грузовик. На кадрах видно, как сильно пострадала задняя часть одной из легковушек.

Предварительно, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции. Никто не пострадал.