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На Мамадышском тракте могут появиться три новые «петли» для разгрузки потока автомобилей
В столице Татарстана на Мамадышском тракте могут появиться три новые «петли», которые позволят разгрузить плотный поток автомобилей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал глава администрации Советского района города Роман Фатхутдинов.
«Совместно с Комитетом внешнего благоустройства мы работаем над проблемными участками улично-дорожной сети. Яркий пример — Мамадышский тракт. В настоящее время разработаны несколько мероприятий: три „петли” на тракте проходят экспертизу, разработаны проекты дорог по улице Патриса Лумумбы до улицы Аграрной, по улице Натана Рахлина. Ведутся проектные изыскательные работы по переулку Дорожному и улице Зирекле», — пояснил Фатхутдинов.
Докладчик также отметил, что за пять лет в Советском районе ликвидировали 117 опасных участков на дорогах. Это позволило снизить количество ДТП на 30%.
«При проектной мощности [Мамадышского тракта] 2,2 тыс. машин в час уже 2,6 тыс. мы фиксируем. Поэтому там появляются пробки», — констатировал мэр Казани Ильсур Метшин.
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