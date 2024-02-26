На Мамадышском тракте могут появиться три новые «петли» для разгрузки потока автомобилей

В столице Татарстана на Мамадышском тракте могут появиться три новые «петли», которые позволят разгрузить плотный поток автомобилей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал глава администрации Советского района города Роман Фатхутдинов.

«Совместно с Комитетом внешнего благоустройства мы работаем над проблемными участками улично-дорожной сети. Яркий пример — Мамадышский тракт. В настоящее время разработаны несколько мероприятий: три „петли” на тракте проходят экспертизу, разработаны проекты дорог по улице Патриса Лумумбы до улицы Аграрной, по улице Натана Рахлина. Ведутся проектные изыскательные работы по переулку Дорожному и улице Зирекле», — пояснил Фатхутдинов.

Докладчик также отметил, что за пять лет в Советском районе ликвидировали 117 опасных участков на дорогах. Это позволило снизить количество ДТП на 30%.

«При проектной мощности [Мамадышского тракта] 2,2 тыс. машин в час уже 2,6 тыс. мы фиксируем. Поэтому там появляются пробки», — констатировал мэр Казани Ильсур Метшин.