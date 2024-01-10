На малой родине Героя России Расима Баксикова открыли доску почета в его честь

Фото: Елена Ахманаева

В селе Билярск Алексеевского района состоялось открытие доски почета Герою России Расиму Баксикову. Ее разместили на здании подросткового клуба «Юнармеец», который в свое время посещал будущий военнослужащий.

В торжественном открытии приняли участие сам Расим Баксиков, депутат Государственной Думы Айдар Метшин и глава Алексеевского района Сергей Демидов. Также право открыть доску предоставили наставнику Расима Баксикова директору клуба «Юнармеец» Андрею Чугурову.

Фото: Елена Ахманаева

«Мы долго думали, как увековечить память нашего героя и приняли решение, установить памятную доску на здании подросткового клуба. Ведь именно здесь он получил зачатки своей воинской доблести. Расим Баксиков первый Герой России в Алексеевском районе. Здесь присутствуют дети, которые сейчас посещают подростковый клуб, надеемся, что история героя будет для всех вас ориентиром на жизненном пути», — сказал глава района Сергей Демидов.

Фото: Елена Ахманаева

Расим Баксиков в своём приветсвенном слове поблагодарил всех за оказанную честь.

«Нет слов, чтобы выразить те чувства, которые я сейчас испытываю. Большое спасибо за признание заслуг. Все те, кто сейчас находится в зоне СВО тоже герои. Они достойно сражаются, защищая Родину. Желаю им вернуться домой живыми и здоровыми», — сказал Баксиков.

Памятная доска будет напоминать юнармейцам и жителям села о подвиге, который совершил их земляк.

Фото: Елена Ахманаева

Напомним, Герой России, старший лейтенант родом из села Билярск Алексеевского района. В зоне СВО известен как танкист с позывным «Монолит». 6 июня на Запорожском направлении российский танк в одиночку сразился с восемью бронированными машинами противника, среди которых были два танка. Бой длился более 30 минут — его запечатлели с помощью дрона бойцы, корректировавшие артиллерию. Все члены экипажа стали Героями России.