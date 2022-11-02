На Мальдивах и Бали откроются генконсульства России

Россия планирует открыть несколько новых генконсульств. Ожидается, что они появятся на Мальдивах, на острове Бали в Индонезии, в Гродно, Актау, а также Самарканде. Об этом со ссылкой на замглавы МИД России Евгения Иванова сообщает РИА Новости.

«В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)», — перечислил собеседник агентства.

Заместитель министра подчеркнул, что Москва рассчитывает нарастить свое присутствие в тех регионах, где находятся крупные диаспоры россиян, а также в популярных у туристов местах. Это, в частности, страны СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.