На «Макдоналдс» в Казани завели дело за недостоверную рекламу Coca-Cola

В Казани ресторану сети быстрого питания «Макдоналдс», расположенному по адресу: ул. Федосеевская, д. 1, грозит штраф до 500 тыс. рублей. В рекламе заведения общепита были выявлены признаки нарушения закона, сообщает пресс-служба Татарстанского УФАС.

Напиток Coca-Cola объемом 0,4 литра предлагался клиентам бесплатно при заказе от 100 рублей. Такая реклама транслировалась через мобильное приложение и по месту нахождения ресторана в связи с его открытием. Однако оказалась, что подарочная бутылка вмещает не 0,4 литра газировки, а только 0,25 литра.

Отвечая на запрос Татарстанского УФАС России, в ресторане сослались на техническую ошибку.

В антимонопольной службе противоречивую рекламу квалифицировали как недостоверную и инициировали административное расследование. Ресторану на Федосеевской грозит штраф на сумму до 500 тыс. рублей.