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На майские праздники в Татарстане назначат дополнительные пригородные поезда
В период майских праздничных дней в Татарстане будут назначены дополнительные пригородные поезда по востребованным маршрутам, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
На 26 апреля и 10 мая вводится поезд №6404 Казань – Арск отправлением в 8.21 и прибытием в 9.56 и поезд №6407 Арск – Казань отправлением в 10.55 и прибытием в 12.39.
На 27 апреля и 8 мая назначаются электрички №6436 Казань – Кукмор отправлением в 14.58 и прибытием в 17.31 и №6439 Кукмор – Казань отправлением в 17.55 и прибытием в 20.50.
Кроме того, некоторые пригородные поезда выводятся из расписания в связи с назначением новых. В частности, 27 апреля и 8 мая не будет курсировать электричка №6404/6407 сообщением Казань – Арск – Казань, а 26 апреля и 10 мая – поезд №6436/6439 Казань – Кукмор – Казань.
По отдельным дням в праздники увеличится составность пригородных поездов из Казани в Нижний Новгород, Ижевск, Йошкар-Олу, Сосновку, а также из Ижевска в Нижнекамск.
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