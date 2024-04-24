На майские праздники в Татарстане назначат дополнительные пригородные поезда

В период майских праздничных дней в Татарстане будут назначены дополнительные пригородные поезда по востребованным маршрутам, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

На 26 апреля и 10 мая вводится поезд №6404 Казань – Арск отправлением в 8.21 и прибытием в 9.56 и поезд №6407 Арск – Казань отправлением в 10.55 и прибытием в 12.39.

На 27 апреля и 8 мая назначаются электрички №6436 Казань – Кукмор отправлением в 14.58 и прибытием в 17.31 и №6439 Кукмор – Казань отправлением в 17.55 и прибытием в 20.50.

Кроме того, некоторые пригородные поезда выводятся из расписания в связи с назначением новых. В частности, 27 апреля и 8 мая не будет курсировать электричка №6404/6407 сообщением Казань – Арск – Казань, а 26 апреля и 10 мая – поезд №6436/6439 Казань – Кукмор – Казань.

По отдельным дням в праздники увеличится составность пригородных поездов из Казани в Нижний Новгород, Ижевск, Йошкар-Олу, Сосновку, а также из Ижевска в Нижнекамск.